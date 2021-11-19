В Мелитополе второй день подряд не регистрируют новых случаев COVID

За прошедшие сутки 18 ноября в Мелитополе не обнаружили ни одно случая заболевания коронавирусом среди жителей города. Нулевой показатель держится уже второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мелитопльского горсовета .

По состоянию на 19 ноября всего в городе Мелитополе подтверждено 13 342 случая СOVID-19, из них 547 детей. На сегодняшний день в инфекционном госпитале получает лечение 131 пациент из Мелитополя и близлежащих районов:

104 с подтвержденным диагнозом COVID, из них 1 ребенок;

27 с подозрением на коронавирусную инфекцию.

На амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1 288 заболевших горожан, из них 15 детей.

За все время пандемии победить болезнь смогли 11 429 человек, в том числе 532 ребенка.