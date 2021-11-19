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У Мелітополі другий день поспіль не реєструють нових випадків COVID

Автор: Іванна Шовкун

Минулої доби 18 листопада в Мелітополі не виявили жодного випадку захворювання коронавірусом серед жителів міста. Нульовий показник дотримується вже другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мелітопльської міськради.

Станом на 19 листопада в місті Мелітополі підтверджено 13 342 випадки СOVID-19, з них 547 дітей. На сьогоднішній день в інфекційному шпиталі отримує лікування 131 пацієнт з Мелітополя та прилеглих районів:

  • 104 з підтвердженим діагнозом COVID, з них 1 дитина;
  • 27 із підозрою на коронавірусну інфекцію.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря перебувають 1 288 хворих городян, з них 15 дітей.

За весь час пандемії перемогти хворобу змогли 11 429 осіб, у тому числі 532 дитини.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 20 050 людей, а померли - 725.

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МелітопольКоронавірус