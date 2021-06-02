UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минздрав обнародовал рекомендации тем, кто лечится от коронавируса дома

Автор: Инна Собора

Министерство здравоохранения дало рекомендации больным на коронавирус, которые лечатся дома по совету семейного врача.

Об этом сообщили в Telegram Минздрава.

Что не стоит делать, лечась дома:

  • не покупайте лекарства, которые вам не назначал врач. Особенно это касается антибиотиков, которые нельзя пить без соответствующих анализов. Антибиотик эффективен против бактерий, а не вирусов.
  • не тратьте средства на противовирусные препараты. Они не предотвращают COVID-19.
  • если у вас длительное время держится температура более 38,5 градусов и жаропонижающие не помогают - это повод связаться с врачом или вызвать скорую.
  • у вас появилась одышка, а сатурация падает ниже 95%. Об этих симптомах тоже стоит сообщить семейному врачу или обращаться в скорую.
  • пейте много жидкости.
  • регулярно проветривайте комнату и если имеете возможность, не контактируя с окружающими, выходите на прогулку.
  • не забывайте регулярно мыть руки и по возможности держать дистанцию с близкими, если они не болеют.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки выявили 2205 новых случаев коронавируса.

Напомним, в Минздраве заявили, хоть некоторые больницы в Украине сворачивают ковидные отделения, при этом они не должны "выписывать" пациентов, которые не долечились от вируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус