МОЗ оприлюднило рекомендації тим, хто лікується від коронавірусу вдома
Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації хворим на коронавірус, які лікуються вдома за порадою сімейного лікаря.
Що не варто робити, лікуючись вдома:
- не купуйте ліки, які вам не призначав лікар. Особливо це стосується антибіотиків, які не можна пити без відповідних аналізів. Антибіотик ефективний проти бактерій, а не вірусів.
- не витрачайте кошти на противірусні препарати. Вони не запобігають COVID-19.
- якщо у вас тривалий час тримається температура більш як 38,5 градусів і жарознижувальні не допомагають – це привід зв'язатись з лікарем або викликати швидку.
- у вас з'явилась задишка, а сатурація падає нижче 95%. Про ці симптоми теж варто повідомити сімейного лікаря чи звертатися у швидку.
- пийте багато рідини.
- регулярно провітрюйте кімнату та якщо маєте можливість, не контактуючи з навколишніми, виходьте на прогулянку.
- не забувайте регулярно мити руки та за можливості тримати дистанцію з близькими, якщо вони не хворіють.