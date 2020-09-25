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Минздрав опубликовал обновленный перечень стран "красной зоны"

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Украины опубликовало список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса. При возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

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Об этом говорится на сайте Минздрава.

По данным Минздрава, в "красную зону" попали: Черногория, США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Чехия, Мальдивы, Люксембург, Испания, Аргентина, Бельгия и другие страны.

В "зеленой зоне" оказалась Украина, а также Хорватия, Албания, Турция, Китай, Германия, Грузия и другие государства.

Напомним, источник в Кабинете министров рассказал РБК-Украина, планирует ли правительство продолжать запрет на въезд иностранцев в Украину.

Кроме того, вчера Государственная комиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинные зоны.

Добавим, Израиль решил с понедельника усилить карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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