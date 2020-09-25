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МОЗ опублікував оновлений перелік країн "червоної зони"

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало список країн "червоної" та "зеленої" зон за рівнем поширення коронавірусу. При поверненні з "червоних" країн громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на COVID-19.

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Про це йдеться на сайті МОЗу.

За даними МОЗу, до "червоної зони" потрапили: Чорногорія, США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Чехія, Мальдіви, Люксембург, Іспанія, Аргентина, Бельгія та інші країни.

У "зеленій зоні" опинилася Україна, а також Хорватія, Албанія, Туреччина, Китай, Німеччина, Грузія та інші держави.

Нагадаємо, джерело в Кабінеті міністрів розповіло РБК-Україна, чи планує уряд продовжувати заборону на в'їзд іноземців в Україну.

Крім того, вчора Державна комісія ТЕБ та НС оновила карантинні зони.

Додамо, Ізраїль вирішив з понеділка посилити карантин через зростання захворюваності на коронавірус.

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