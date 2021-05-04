В Минздраве анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей

В четырех областях Украины, которые находятся в " красной" зоне карантина , наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. Они могут покинуть эту зону в ближайшие дни.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Стоит отметить, что улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", - заявил Ляшко.

Отметим, что сегодня эту зону покинула Житомирская область.