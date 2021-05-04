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У МОЗ анонсували вихід з "червоної" зони карантину ще чотирьох областей

Автор: Анастасія Рокитна

У чотирьох областях України, які перебувають в "червоній" зоні карантину, спостерігається покращення ситуації з коронавірусом. Вони можуть покинути цю зону в найближчі дні.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Варто відмітити, що покращення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів", - заявив Ляшко.

Зазначимо, що сьогодні цю зону покинула Житомирська область.

Нагадаємо, ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину.

Як повідомляють у МОЗ, в "червоній зоні" карантину залишаються сім областей.

Зазначимо, в Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків.

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