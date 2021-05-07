В Минздраве допустили появление индийского штамма коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов допустил, что в стране может появиться индийский штамм коронавируса. По его словам, эту мутацию уже фиксируют в соседних государствах.

Об этом глава ведомства заявил в эфире "Украина 24" .

“Мы можем говорить, что он (индийский штамм коронавируса - ред.) точно будет. И это реальность. Говорить надо правду. Он уже зафиксирован в странах-соседях, поэтому понятно, что он появится в Украине, как это было с британским и южноафриканским штаммами”, - сказал министр.

Напомним, ученые в Индии обратились к индийскому правительству с просьбой предоставить информацию о коронавирусе. Это нужно для того, чтоб остановить новые случаи тяжелой болезни и спасти жизни.

РБК-Украина писало о том, что "индийский" штамм коронавируса появился уже в Польше. Им заболел дипломат.

Ранее сообщалось, что индийский коронавирус расползается по миру - его обнаружили в Чехии. Им заболел мужчина, который приехал из Индии.