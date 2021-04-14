В Минздраве назвали регионы, где ситуация с COVID остается "сверхсложной"

В Украине, несмотря на общую стабилизацию, в некоторых регионах наблюдается "сверхсложная ситуация" с COVID-19 . Самые большие проблемы наблюдаются в Киеве, Киевской, Львовской и Полтавской областях.

Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook .

Также Степанов заявил, что в целом в Украине эпидемия коронавируса пошла на спад. Сейчас ситуация стабилизировалась во многих регионах.

"Ситуация там остается сверхсложной. Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий - носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей", - заявил Степанов.

Он отметил, что эти регионы продолжают находиться в "красной" зоне повышенной эпидемической опасности.

Ранее РБК-Украина писало, что Черкасская и Донецкая области соответствуют попаданию в "красную" зону карантина. Всего в "красной" зоне сейчас находятся 12 регионов - Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

С 15 апреля туда войдет Полтавская область.

В "красной" зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения. Запрещена работа ТРЦ, театров, кафе и рестораны работают на вынос. Также местная власть может ввести ограничения на работу общественного транспорта.