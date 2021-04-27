В Минздраве назвали сроки получения новой партии вакцины CoronaVac из Китая

Украина до конца апреля должна получить очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac . До 30 апреля в Украину должны прибыть еще 500 тысяч доз этого препарата.

Об этом в эфире канала "НАШ" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сегодня получили подтверждение, в том числе от посла Китая в Украине, что следующие 500 тысяч доз вакцины должны прибыть в Украину до 30 апреля ",- сказал он.

Напомним, что в целом Украина закупила у Китая около 2 млн доз вакцины CoronaVac, однако пока получила лишь 715 тысяч доз этого препарата. Недавно украинский Минздрав обращался к Китаю с просьбой ускорить поставку остальных доз вакцины.

Как известно, первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину в конце марта, но прежде чем ею начали прививать украинцев, она прошла лабораторный анализ.

Больше об этой и других вакцинах от коронавируса, которыми прививают украинцев, читайте в материале РБК-Украина "Гид по вакцинам от COVID в Украине. Все, что вам нужно знать".