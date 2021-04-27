У МОЗ назвали терміни отримання нової партії вакцини CoronaVac з Китаю

Україна до кінця квітня повинна отримати чергову партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac . До 30 квітня в Україну має прибути ще 500 тисяч доз цього препарату.

Про це в ефірі каналу "НАШ" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми сьогодні отримали підтвердження, в тому числі від посла Китаю в Україні, що наступні 500 тисяч доз вакцини повинні прибути в Україну до 30 квітня ", - сказав він.

Нагадаємо, що загалом Україна закупила в Китаю близько 2 млн доз вакцини CoronaVac, однак наразі отримала лише 215 тисяч доз цього препарату. Нещодавно українське МОЗ зверталося до Китаю з проханням прискорити поставку решти доз вакцини.

Як відомо, перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну наприкінці березня, але перш ніж нею почали щеплювати українців, вона пройшла лабораторний аналіз.

Більше про цю та інші вакцини від коронавірусу, якими щеплюють українців, читайте в матеріалі РБК-Україна "Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати".