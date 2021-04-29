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В Минздраве объяснили алгоритм выхода региона из "красной" зоны карантина

Автор: Анастасия Рокитна

Центральная власть принимает решение о переводе региона в "красную" зону карантина, когда есть опасность для всей медсистемы страны. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил алгоритм выхода области из этой зоны.

Об этом он заявил на брифинге.

Он, в частности, рассказал, как область попадает в "красную" зону.

"Должно три дня подряд превышать два показателя. Если это происходит, в течение 48 часов, то собирается национальная комиссия ТЭБ и ЧС, которая принимает решение о переводе области в "красную" зону", - рассказал Ляшко.

Также он объяснил, как регион выходит из "красной" зоны.

"Когда мы говорим о выходе области из "красного" уровня, она может выйти раньше... Нужно, чтобы все показатели достигли, например, "желтого" уровня. И мы говорим, что вывод из "красного" уровня - это не отмена карантинных ограничений. Это отмена жестких карантинных ограничений. Здесь должен быть контроль", - сообщил он.

Напомним, в Полтавской области заявили о возможном выходе из "красной" зоны.

Отметим, премьер Денис Шмыгаль анонсировал сокращение "красной" зоны карантина.

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Новости Украины КарантинВиктор Ляшко