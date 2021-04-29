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У МОЗ пояснили алгоритм виходу регіону з "червоної" зони карантину

Автор: Анастасія Рокитна

Центральна влада приймає рішення про переведення регіону в "червону" зону карантину, коли є небезпека для всієї медсистеми країни. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив алгоритм виходу області з цієї зони.

Про це він заявив на брифінгу.

Він, зокрема, розповів, як область потрапляє в "червону" зону.

"Повинно три дні поспіль перевищувати два показники. Якщо це відбувається, впродовж 48 годин, то збирається національна комісія ТЕБ і НС, яка приймає рішення про переведення області в "червону" зону", - розповів Ляшко.

Також він пояснив, як регіон виходить з "червоної" зони.

"Коли ми говоримо про вихід області з "червоного" рівня, вона може вийти раніше... Потрібно, щоб всі показники досягли, наприклад, "жовтого" рівня. І ми говоримо, що виведення з "червоного" рівня - це не скасування карантинних обмежень. Це скасування жорстких карантинних обмежень. Тут повинен бути контроль", - повідомив він.

Нагадаємо, в Полтавській області заявили про можливий вихід з "червоної" зони.

Зазначимо, прем'єр Денис Шмигаль анонсував скорочення "червоної" зони карантину.

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