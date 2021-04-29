У МОЗ пояснили алгоритм виходу регіону з "червоної" зони карантину

Він, зокрема, розповів, як область потрапляє в "червону" зону.

"Повинно три дні поспіль перевищувати два показники. Якщо це відбувається, впродовж 48 годин, то збирається національна комісія ТЕБ і НС, яка приймає рішення про переведення області в "червону" зону", - розповів Ляшко.

Також він пояснив, як регіон виходить з "червоної" зони.

"Коли ми говоримо про вихід області з "червоного" рівня, вона може вийти раніше... Потрібно, щоб всі показники досягли, наприклад, "жовтого" рівня. І ми говоримо, що виведення з "червоного" рівня - це не скасування карантинних обмежень. Це скасування жорстких карантинних обмежень. Тут повинен бути контроль", - повідомив він.