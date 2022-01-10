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Moderna осенью выпустит специальную бустерную вакцину против "Омикрона"

Автор: Илона Свиридова

Американская фармацевтическая компания Moderna этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Мы обсуждаем с мировыми лидерами в сфере общественного здравоохранения, что, по нашему мнению, является лучшей стратегией для потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать "Омикрону", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

По его словам, этот бустер скоро начнет клинические испытания.

Напомним, ранее в компании Pfizer заявили, что их вакцина против "Омикрона" будет создана уже весной 2022 года.

Ранее РБК-Украина писало, какие вакцины дольше защищают от "Омикрона".

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ВакцинаОмикронКоронавирус