Moderna восени випустить спеціальну бустерну вакцину проти "Омікрона"

Американська фармацевтична компанія Moderna цієї осені випустить спеціальну бустерну вакцину. Вона буде націлена проти штаму коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
"Ми обговорюємо зі світовими лідерами у сфері охорони здоров'я, що, на нашу думку, є найкращою стратегією для потенційного бустера восени 2022 року. Ми вважаємо, що він повинен протидіяти "Омікрону", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.
За його словами, цей бустер скоро почне клінічні випробування.
Нагадаємо, раніше в компанії Pfizer заявили, що їх вакцина проти "Омікрона" буде створена вже навесні 2022 року.
Раніше РБК-Україна писало, які вакцини довше захищають від "Омікрона".