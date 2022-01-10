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Moderna восени випустить спеціальну бустерну вакцину проти "Омікрона"

Автор: Ілона Свиридова

Американська фармацевтична компанія Moderna цієї осені випустить спеціальну бустерну вакцину. Вона буде націлена проти штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Ми обговорюємо зі світовими лідерами у сфері охорони здоров'я, що, на нашу думку, є найкращою стратегією для потенційного бустера восени 2022 року. Ми вважаємо, що він повинен протидіяти "Омікрону", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

За його словами, цей бустер скоро почне клінічні випробування.

Нагадаємо, раніше в компанії Pfizer заявили, що їх вакцина проти "Омікрона" буде створена вже навесні 2022 року.

Раніше РБК-Україна писало, які вакцини довше захищають від "Омікрона".

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ВакцинаОмикронКоронавірус