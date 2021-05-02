Морги и крематории переполнены: в Индии рекордное число смертей от COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в Индии незначительно снизилось в воскресенье, 2 мая, но количество смертей от COVID-19 подскочило до рекордных 3689 человек. Еще один штат закрылся на карантин, поскольку система здравоохранения страны неспособна справиться с огромной нагрузкой.
Об этом сообщает Reuters.
Власти сообщили о 392 488 новых случаях за предыдущие 24 часа, в результате чего общее число случаев достигло 19,56 млн. На данный момент вирус убил 215 542 человека. В субботу Индия сообщила о рекордных 401 993 новых случаях коронавируса.
Индийские больницы, морги и крематории переполнены, поскольку в стране ежедневно регистрируется более 300 тысяч случаев заболевания в течение более 10 дней подряд. Десятки людей умерли за последнюю неделю из-за нехватки кислорода в больницах только в Дели.
Почти 10 индийских штатов и территорий ввели ограничения в той или иной форме, даже несмотря на то, что федеральное правительство по-прежнему неохотно вводит национальную изоляцию.
Восточный штат Одиша стал последним, кто объявил о двухнедельной изоляции, присоединившись к Дели, Махараштре, Карнатаке и Западной Бенгалии. Другие штаты, в том числе Уттар-Прадеш, Телангана, Ассам, Андхра-Прадеш и Раджастхан, ввели либо комендантский час в ночное время, либо карантин по выходным.
Газета Indian Express сообщила в воскресенье, что целевая группа страны по COVID-19 посоветовала федеральному правительству ввести национальную изоляцию.
Как сообщало РБК-Украина, Украина со 2 мая закрыла границу для Индии. При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.
Ранее директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в комментарии РБК-Украина сообщала, что индийский штамм коронавируса может привести к значительным трудностям в стране.