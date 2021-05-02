Морги и крематории переполнены: в Индии рекордное число смертей от COVID-19

Власти сообщили о 392 488 новых случаях за предыдущие 24 часа, в результате чего общее число случаев достигло 19,56 млн. На данный момент вирус убил 215 542 человека. В субботу Индия сообщила о рекордных 401 993 новых случаях коронавируса.

Индийские больницы, морги и крематории переполнены, поскольку в стране ежедневно регистрируется более 300 тысяч случаев заболевания в течение более 10 дней подряд. Десятки людей умерли за последнюю неделю из-за нехватки кислорода в больницах только в Дели.

Почти 10 индийских штатов и территорий ввели ограничения в той или иной форме, даже несмотря на то, что федеральное правительство по-прежнему неохотно вводит национальную изоляцию.

Восточный штат Одиша стал последним, кто объявил о двухнедельной изоляции, присоединившись к Дели, Махараштре, Карнатаке и Западной Бенгалии. Другие штаты, в том числе Уттар-Прадеш, Телангана, Ассам, Андхра-Прадеш и Раджастхан, ввели либо комендантский час в ночное время, либо карантин по выходным.

Газета Indian Express сообщила в воскресенье, что целевая группа страны по COVID-19 посоветовала федеральному правительству ввести национальную изоляцию.