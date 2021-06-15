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НАН Украины предлагает установить дополнительный контроль со странами, где есть дельта-штамм COVID

Автор: РБК-Украина

Ученые Национальной академии наук Украины (НАН) предложить дополнительный контроль со странами, где циркулирует дельта-штамм коронавируса. Это необходимо для того, чтобы отсрочить распространение "индийского" штамма в Украине.

Об этом заявили ученые Национальной академии наук Украины.

"Стоит рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта "Дельта", для отсрочки распространение этого штамма в Украине", - говорится в сообщении.

В НАН отмечают, что дельта-штамм больше всего распространился в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости. В частности, в России, Португалии и Великобритании.

"Стремительный рост заболеваемости в Великобритании наблюдается несмотря на 60% вакцинированных от всего населения. Увеличение смертности в этой стране пока не наблюдается из-за того, что заболеваемость распространяется преимущественно среди молодого, еще невакцинированного населения", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно исследованиям, "индийский" штамм коронавируса, также известен как дельта, увеличивает вдвое риски госпитализации. Однако при получении двух доз вакцины от коронавируса - эти риски существенно снижаются.

Кроме того, ранее в ВОЗ заявили, что с учетом распространения новых штаммов COVID-19 быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия.

Добавим, что ранее Всемирная организация здравоохранения начала присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации коронавируса. В частности, "Дельтой" называют так называемый индийский штамм.

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