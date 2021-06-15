НАН України пропонує встановити додатковий контроль з країнами, де є дельта-штам

Вчені Національної академії наук України (НАН) запропонувати додатковий контроль з країнами, де циркулює дельта-штам коронавірусу. Це необхідно для того, щоб відстрочити поширення "індійського" штаму в Україні.

"Варто розглянути доцільність встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка варіанту "Дельта", для відтермінування поширення цього штаму в Україні", - йдеться у повідомленні.

У НАН відзначають, що дельта-штам найбільше поширився в країнах Європи з найвищими темпами зростання захворюваності. Зокрема, в Росії, Португалії та Великобританії.

"Стрімке зростання захворюваності у Великобританії спостерігається незважаючи на 60% вакцинованих від усього населення. Збільшення смертності в цій країні поки не спостерігається через те, що захворюваність поширюється переважно серед молодого, ще невакцинованого населення", - йдеться в повідомленні.