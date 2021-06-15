НАН України пропонує встановити додатковий контроль з країнами, де є дельта-штам

Вчені Національної академії наук України (НАН) запропонувати додатковий контроль з країнами, де циркулює дельта-штам коронавірусу. Це необхідно для того, щоб відстрочити поширення "індійського" штаму в Україні.
"Варто розглянути доцільність встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка варіанту "Дельта", для відтермінування поширення цього штаму в Україні", - йдеться у повідомленні.
У НАН відзначають, що дельта-штам найбільше поширився в країнах Європи з найвищими темпами зростання захворюваності. Зокрема, в Росії, Португалії та Великобританії.
"Стрімке зростання захворюваності у Великобританії спостерігається незважаючи на 60% вакцинованих від усього населення. Збільшення смертності в цій країні поки не спостерігається через те, що захворюваність поширюється переважно серед молодого, ще невакцинованого населення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, згідно з дослідженнями, "індійський" штам коронавірусу, також відомий як дельта, збільшує вдвічі ризики госпіталізації. Однак при отриманні двох доз вакцини від коронавірусу-ці ризики істотно знижуються.
Крім того, раніше в ВООЗ заявили, що з урахуванням поширення нових штамів COVID-19 швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки.
Додамо, що раніше Всесвітня організація охорони здоров'я почала привласнювати різні літери грецького алфавіту кожної нової мутації коронавірусу. Зокрема, "дельтою" називають так званий індійський штам.