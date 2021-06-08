Нарушение слуха и появление тромбов: врачи рассказали, чем опасен Delta-вариант COVID

Врачи в Индии рассказали, чем опасен Delta-вариант коронавируса. Они заметили симптомы, которых обычно не бывает у пациентов с обычным COVID-19.
Об этом сообщает ТheРrint.
Издание сообщает, что именно этот вариант коронавируса вызвал разрушительную эпидемию в Индии. Он более заразен, чем другие варианты вируса и опасен.
Delta.
Ранее сообщалось, что Delta-вариант коронавируса обнаружили в Австралии. Там заболела семья.
Также мы писали, что в Великобритании из-за Delta-варианта могут отменить снятие ограничений.