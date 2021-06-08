UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нарушение слуха и появление тромбов: врачи рассказали, чем опасен Delta-вариант COVID

Автор: Наталья Скороход

Врачи в Индии рассказали, чем опасен Delta-вариант коронавируса. Они заметили симптомы, которых обычно не бывает у пациентов с обычным COVID-19.

Об этом сообщает ТheРrint.

Издание сообщает, что именно этот вариант коронавируса вызвал разрушительную эпидемию в Индии. Он более заразен, чем другие варианты вируса и опасен.

Delta.

Ранее сообщалось, что Delta-вариант коронавируса обнаружили в Австралии. Там заболела семья.

Также мы писали, что в Великобритании из-за Delta-варианта могут отменить снятие ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус