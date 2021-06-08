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Порушення слуху і поява тромбів: лікарі розповіли, чим небезпечний Delta-варіант COVID

Автор: Наталья Скороход

Лікарі в Індії розповіли, чим небезпечний Delta-варіант коронавірусу. Вони помітили симптоми, яких зазвичай не буває у пацієнтів зі звичайним COVID-19.

Про це повідомляє ТheРrint.

Видання повідомляє, що саме цей варіант коронавірусу викликав руйнівну епідемію в Індії. Він більш заразний, ніж інші варіанти вірусу і небезпечний.

Delta.

Раніше повідомлялося, що Delta-варіант коронавірусу виявили в Австралії. Там захворіла сім'я.

Також ми писали, що у Великобританії через Delta-варіант можуть скасувати зняття обмежень.

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