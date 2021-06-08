Порушення слуху і поява тромбів: лікарі розповіли, чим небезпечний Delta-варіант COVID

Лікарі в Індії розповіли, чим небезпечний Delta-варіант коронавірусу. Вони помітили симптоми, яких зазвичай не буває у пацієнтів зі звичайним COVID-19.
Про це повідомляє ТheРrint.
Видання повідомляє, що саме цей варіант коронавірусу викликав руйнівну епідемію в Індії. Він більш заразний, ніж інші варіанти вірусу і небезпечний.
Delta.
Раніше повідомлялося, що Delta-варіант коронавірусу виявили в Австралії. Там захворіла сім'я.
Також ми писали, що у Великобританії через Delta-варіант можуть скасувати зняття обмежень.