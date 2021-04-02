Николаев может полностью остановить общественный транспорт: названо условие

Комиссия рекомендовала Николаеву разрешить работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 с 16:30 до 19:00.

"Если мы не отработаем ситуацию, не уменьшим показатели в ближайшее время - транспорт будет останавливать вообще, со следующих выходных", - заявил он.

Также рекомендуется запретить работу ярмарок и торговых уличных площадок, в том числе - торговлю с автотранспортных средств и прицепов.

Кроме того, предлагается приостановить образовательный процесс в учреждениях дошкольного образования всех типов и форм.

Отметим, проезд в Николаеве сейчас возможен только по спецпропускам.