Новый антирекорд с февраля. В Британии резко выросло число случаев COVID за сутки

Великобритания 23 июня сообщила о 16 135 новых случаев коронавируса. Это является самым высоким ежедневным показателем с начала февраля.
Об этом сообщает Sky News.
"Сегодня зафиксирован большой скачок заражения коронавирусом, объявлено о 16 135 подтвержденных случаях. Это самый высокий ежедневный показатель с 6 февраля, когда было зарегистрировано 18 262 случая", - отмечает телеканал.
Также за минувшие сутки было зафиксировано 19 смертей.
При этом вчера было введено 299 837 первых доз вакцины и 250 875 вторых доз, хотя эта цифра должна быть больше после устранения технических проблем в отчетах относительно коронавируса.
22 июня в Великобритании сообщалось о 11 625 новых случаях COVID-19, что на тот момент было самым высоким показателем с середины февраля.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок ранее сообщил, что в Великобритании отмена локдауна под угрозой срыва из-за нового Delta-вариант коронавируса, случаи заражения которым начали фиксировать по стране. Он отметил, что единственным спасением от нового коронавируса может быть полная вакцинация населения. При этом, жители должны получить две вакцины.
Правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.