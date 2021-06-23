Новый антирекорд с февраля. В Британии резко выросло число случаев COVID за сутки

Великобритания 23 июня сообщила о 16 135 новых случаев коронавируса. Это является самым высоким ежедневным показателем с начала февраля.

Об этом сообщает Sky News .

"Сегодня зафиксирован большой скачок заражения коронавирусом, объявлено о 16 135 подтвержденных случаях. Это самый высокий ежедневный показатель с 6 февраля, когда было зарегистрировано 18 262 случая", - отмечает телеканал.

Также за минувшие сутки было зафиксировано 19 смертей.

При этом вчера было введено 299 837 первых доз вакцины и 250 875 вторых доз, хотя эта цифра должна быть больше после устранения технических проблем в отчетах относительно коронавируса.