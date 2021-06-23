Новий антирекорд з лютого. У Британії різко зросла кількість випадків COVID за добу

Велика Британія 23 червня повідомила про 16 135 нових випадків коронавірусу. Це є найвищим щоденним показником з початку лютого.
Про це повідомляє Sky News.
"Сьогодні зафіксовано великий стрибок зараження коронавірусом, оголошено про 16 135 підтверджених випадків. Це найвищий щоденний показник з 6 лютого, коли було зареєстровано 18 262 випадки", - зазначає телеканал.
Також за минулу добу було зафіксовано 19 смертей.
При цьому вчора було введено 299 837 перших доз вакцини та 250 875 других доз, хоча ця цифра має бути більшою після усунення технічних проблем у звітах щодо коронавірусу.
22 червня у Великій Британії повідомили про 11 625 нових випадків захворювання на COVID-19, що на ту мить було найвищим показником із середини лютого.
Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок раніше повідомив, що у Великій Британії скасування локдауну під загрозою зриву через новий Delta-варіант коронавірусу, випадки зараження яким почали фіксувати по країні. Він зазначив, що єдиним порятунком від нового коронавірусу може бути повна вакцинація населення. При цьому, жителі повинні отримати дві вакцини.
Уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.