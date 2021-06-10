Все области Украины в "зеленой" зоне карантина: ситуация в регионах

В Украине по состоянию на утро 10 июня все области находятся в "зеленой" зоне карантина. Уровень заболеваемости коронавирус снижается во всех областях по сравнению с предыдущими показателями.
В то же время, этот показатель превышает норму в пяти регионах.
Так, норма уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч населения. В Киеве этот показатель - 161, в Запорожской области - 91, Киевской - 102, Николаевской - 109, Ровенской - 110, Черкасской - 77.
Напомним, 8 июня в Украине смягчили карантинные ограничения - все регионы переведены в "зеленую" зону.
В то же время, глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.
Он также предупредил, если ситуация в Украине с коронавирусом будет ухудшаться, правительство будет вынуждено идти на усиление карантина.
Кроме того сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлят минимум до конца лета.
Ранее Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина.