Все области Украины в "зеленой" зоне карантина: ситуация в регионах

В Украине по состоянию на утро 10 июня все области находятся в "зеленой" зоне карантина. Уровень заболеваемости коронавирус снижается во всех областях по сравнению с предыдущими показателями.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В то же время, этот показатель превышает норму в пяти регионах. Так, норма уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч населения. В Киеве этот показатель - 161, в Запорожской области - 91, Киевской - 102, Николаевской - 109, Ровенской - 110, Черкасской - 77.