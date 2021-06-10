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Всі області України в "зеленій" зоні карантину: ситуація в регіонах

Автор: Инна Собора

В Україні станом на ранок 10 червня всі області перебувають в "зеленій" зоні карантину. Рівень захворюваності на коронавірус знижується в усіх областях, порівняно із попередніми показниками.

Про це свідчать дані МОЗ.

При цьому цей показник дещо перевищує норму в п'яти регіонах.

Так, норма рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч населення. У Києві цей показник - 161, у Запорізькій області - 91, Київській - 102, Миколаївській - 109, Рівненській - 110, Черкаській - 77.

Нагадаємо, 8 червня в Україні пом'якшили карантинні обмеження - всі регіони переведені в "зелену" зону.

Водночас, глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що дія адаптивного карантину в Україні продовжується. У "зеленій зоні" залишається ряд обмежень.

Він також попередив, якщо ситуація в Україні з коронавірусом буде погіршуватися, уряд буде змушений йти на посилення карантину.

Крім того повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні продовжать щонайменше до кінця літа.

Раніше Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину.

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