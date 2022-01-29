Очередной максимум. В Украине выявили свыше 37 000 новых случаев COVID

https://www.rbc.ua/rus/news За минувшие сутки, 28 января 2022 года, выявлено свыше 37 000 новых случаев коронавируса в Украине. Это является очередным максимумом суточной заболеваемости за все время эпидемии COVID в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за сутки зафиксировали 37 351 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 5341, медработников - 806). Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 3 340 человек;

летальных исходов - 149;

выздоровели - 7 163 человека.

Кроме того, еще 78 564 человека получили прививки против COVID. Первую дозу получили 27 672, вторую - 23 712, дополнительную - 736, бустерную - 26 444 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15 306 059 человек, в общей сложности сделано 30 245 396 прививок.