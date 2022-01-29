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Очередной максимум. В Украине выявили свыше 37 000 новых случаев COVID

Автор: Илона Свиридова

https://www.rbc.ua/rus/newsЗа минувшие сутки, 28 января 2022 года, выявлено свыше 37 000 новых случаев коронавируса в Украине. Это является очередным максимумом суточной заболеваемости за все время эпидемии COVID в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за сутки зафиксировали 37 351 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 5341, медработников - 806). Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 3 340 человек;
  • летальных исходов - 149;
  • выздоровели - 7 163 человека.

Кроме того, еще 78 564 человека получили прививки против COVID. Первую дозу получили 27 672, вторую - 23 712, дополнительную - 736, бустерную - 26 444 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15 306 059 человек, в общей сложности сделано 30 245 396 прививок.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом в Киеве значительно ухудшается, а число новых положительных ПЦР-тестов увеличилось в десять раз.

А Национальная академия наук прогнозирует суточный пик заболеваемости на уровне 52 000 новых случаев COVID.

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