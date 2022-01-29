Черговий максимум. В Україні виявили понад 37 000 нових випадків COVID

https://www.rbc.ua/ukr/news За минулу добу, 28 січня 2022 року, виявлено понад 37 000 нових випадків коронавірусу в Україні. Це є черговим максимумом добової захворюваності за весь час епідемії COVID в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за добу зафіксували 37 351 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей - 5341, медпрацівників - 806). Також за минулу добу:

госпіталізовано - 3 340 осіб;

летальних наслідків - 149;

одужали - 7 163 особи.

Крім того, ще 78 564 особи отримали щеплення проти COVID. Першу дозу отримали 27 672, другу - 23 712, додаткову - 736, бустерну - 26 444 особи.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 306 059 осіб, загалом зроблено 30 245 396 щеплень.