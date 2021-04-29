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В Одесской области запретили выпускные вечера в школах

Новина українською → Одесса, Четверг 29 апреля 2021 13:37
В Одесской области запретили выпускные вечера в школах Фото: выпускных вечеров в школах Одесской области не будет в этом году (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Несмотря на выход Одесской области из "красной" зоны карантина, в школах запретили проводить для учеников выпускные вечера со зрителями. Последний звонок планируют провести в пятницу, 28 мая.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

По его словам, работа образовательных учреждений продолжается в условиях карантина. Поэтому в этом году не будет никаких праздничных мероприятий и выпускных вечеров со зрителями.

"Выпускные вечера будут проходить только в пределах одного класса и без зрителей. Посторонним вообще запрещено находиться в учебных заведениях", - написал Лончак.

Он отметил, что они уже получили письмо от Министерства образования и науки Украины со всеми разъяснениями, которое будут направлять по школам.

Напомним, вчера было принято решение о выходе Киева из "красной" зоны карантина 1 мая.

Ранее в Минздраве сообщали, что на этой неделе "красную" зону покинут Киев и пять областей.

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