В Одеській області заборонили випускні вечори в школах
Попри вихід Одеської області з "червоної" зони карантину, у школах заборонили проводити для учнів випускні вечори з глядачами. Останній дзвоник планують провести у п’ятницю, 28 травня.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту освіти та науки Одеської ОДА Олександр Лончак.
За його словами, робота освітніх установ триває в умовах карантину. Тому цього року не буде ніяких святкових заходів та випускних вечорів з глядачами.
"Випускні вечори будуть проходити тільки в межах одного класу і без глядачів. Стороннім взагалі заборонено перебувати в навчальних закладах", - написав Лончак.
Він зазначив, що вони вже отримали лист від Міністерства освіти і науки України з усіма роз'ясненнями, який будуть направляти по школах.
Нагадаємо, вчора було прийнято рішення про вихід Києва з "червоної" зони карантину 1 травня.
Раніше в МОЗ повідомляли, що цього тижня "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей.