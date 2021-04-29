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В Одеській області заборонили випускні вечори в школах

Новость на русском → Одеса, Четвер 29 квітня 2021 13:37
В Одеській області заборонили випускні вечори в школах Фото: випускних вечорів у школах Одеської області не буде в цьому році (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Попри вихід Одеської області з "червоної" зони карантину, у школах заборонили проводити для учнів випускні вечори з глядачами. Останній дзвоник планують провести у п’ятницю, 28 травня.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту освіти та науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

За його словами, робота освітніх установ триває в умовах карантину. Тому цього року не буде ніяких святкових заходів та випускних вечорів з глядачами.

"Випускні вечори будуть проходити тільки в межах одного класу і без глядачів. Стороннім взагалі заборонено перебувати в навчальних закладах", - написав Лончак.

Він зазначив, що вони вже отримали лист від Міністерства освіти і науки України з усіма роз'ясненнями, який будуть направляти по школах.

Нагадаємо, вчора було прийнято рішення про вихід Києва з "червоної" зони карантину 1 травня.

Раніше в МОЗ повідомляли, що цього тижня "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей.

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