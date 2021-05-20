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Все одобренные вакцины эффективны против всех известных вариантов COVID, - ВОЗ

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Мир, Четверг 20 мая 2021 13:19
Все одобренные вакцины эффективны против всех известных вариантов COVID, - ВОЗ Фото: в ВОЗ заявили об эффективности одобренных вакцин против вариантов коронавируса (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Официально утвержденные вакцины против COVID-19 эффективны против всех известных вариантов коронавируса, включая тот, что подпитывает текущую волну в Индии. Бороться с новыми вариантами коронавируса можно с теми же методами, что и против классического.

Об этом заявил 20 мая директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге, передает The Australian.com.

"Все варианты вирусов COVID-19, которые появились до сих пор, реагируют на имеющиеся, утвержденные вакцины", - сказал Клюге, добавив, что все варианты коронавируса можно контролировать с помощью тех же мер, которые использовались до сих пор - социальной дистанции, масок и тому подобное.

Ранее в ВОЗ заявили, что угрозу возникновения новых вариантов коронавируса сейчас сложно прогнозировать. Сейчас в мире чаще всего обнаруживают индийский, южноафриканский и британский штаммы COVID-19.

Ранее технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керховена заявила, что в будущем обязательно будет обнаружено больше вариантов коронавируса.

Отметим, в начале мая спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

Сейчас Индия переживает масштабную вспышку коронавируса. Там циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.

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