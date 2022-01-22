"Омикрон" распространяется по Украине: какие у него симптомы

В Украине подтвердили наличие штамма "Омикрон", он выявлен уже в 10 областях страны. В Минздраве рассказали о симптомах нового варианта коронавируса.
О распространении штамма "Омикрон" в Украине - ниже в материале РБК-Украина.
На конец недели штамм "Омикрон" выявили в 10 регионах страны. Новый вариант коронавируса зафиксирован:
Согласно отчетам, проведенным на основе подтвержденных случаев нового штамма, у больных коронавирусом чаще всего наблюдают:
В то же время, как отметили в Ивано-Франковском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава, при заражении "Омикроном" не выявлено существенных отличий от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине. Среди основных проявлений выделяют:
Как отмечают медики, несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, штамм также может вызвать серьезные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Особую опасность новый вариант представляет для тех, кто не прошел по крайней мере базовый курс вакцинации против коронавируса.
Важно! В случае появления любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен выписать направление на тест на COVID-19. До получения его результатов во время видимых симптомов следует отказаться от посещения общественных мест и соблюдать режим самоизоляции.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, чем "Омикрон" отличается от других вариантов коронавируса. В частности, у нового варианта значительно более короткий инкубационный период, который составляет от 2 до 5 дней, и высокая способность передаваться от человека к человеку.