"Омикрон" распространяется по Украине: какие у него симптомы

В каких регионах Украины есть "Омикрон".

На конец недели штамм "Омикрон" выявили в 10 регионах страны. Новый вариант коронавируса зафиксирован:

Киеве;

Днепропетровской;

Житомирской;

Киевской;

Одесской;

Полтавской;

Тернопольской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской областях.

Симптомы "Омикрона"

Согласно отчетам, проведенным на основе подтвержденных случаев нового штамма, у больных коронавирусом чаще всего наблюдают:

насморк - 73%;

головные боли - 67,5%

повышенная утомляемость - 63,5%;

чихание - 60%;

боль в горле - 59,6%.

В то же время, как отметили в Ивано-Франковском областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава, при заражении "Омикроном" не выявлено существенных отличий от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине. Среди основных проявлений выделяют:

кашель - 43,5%;

хриплый голос - 35,7%;

озноб или дрожь - 30%;

лихорадку - 29,4%;

потеря или искажение обоняния и/или вкуса - 23,7%.

Как отмечают медики, несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, штамм также может вызвать серьезные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Особую опасность новый вариант представляет для тех, кто не прошел по крайней мере базовый курс вакцинации против коронавируса.

Важно! В случае появления любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен выписать направление на тест на COVID-19. До получения его результатов во время видимых симптомов следует отказаться от посещения общественных мест и соблюдать режим самоизоляции.