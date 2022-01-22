"Омікрон" поширюється по Україні: які у нього симптоми

В Україні підтвердили наявність штаму "Омікрон", він виявлений вже в 10 областях країни. У МОЗ розповіли про симптоми нового варіанту коронавірусу.
Про поширення штаму "Омікрон" в Україні - нижче в матеріалі РБК-Україна.
На кінець тижня штам "Омікрон" виявили в 10 регіонах країни. Новий варіант коронавірусу зафіксований:
Згідно зі звітами, проведеними на основі підтверджених випадків нового штаму, у хворих коронавірусом найчастіше спостерігають:
Водночас як зазначили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики захворювань МОЗ, при зараженні "Омікроном" не виявлено суттєвих відмінностей від симптомів штаму "Дельта", який нині домінує в Україні. Серед основних проявів виділяють:
Як відзначають медики, незважаючи на те, що симптоми "Омікрона" здаються схожими на застуду, штам також може викликати серйозні наслідки для здоров'я, госпіталізацію і летальні випадки. Особливу небезпеку новий варіант представляє для тих, хто не пройшов принаймні базовий курс вакцинації проти коронавірусу.
Важливо! У разі появи будь-яких симптомів ГРВІ в першу чергу слід звернутися до свого сімейного лікаря. Він повинен виписати направлення на тест на COVID-19. До отримання його результатів під час видимих симптомів слід відмовитися від відвідування громадських місць і дотримуватися режиму самоізоляції.
Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чим "Омікрон" відрізняється від інших варіантів коронавірусу. Зокрема, у нового варіанту значно коротший інкубаційний період, який становить від 2 до 5 днів, і висока здатність передаватися від людини до людини.