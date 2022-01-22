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"Омікрон" поширюється по Україні: які у нього симптоми

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні підтвердили наявність штаму "Омікрон", він виявлений вже в 10 областях країни. У МОЗ розповіли про симптоми нового варіанту коронавірусу.

Про поширення штаму "Омікрон" в Україні - нижче в матеріалі РБК-Україна.

В яких регіонах України є "Омікрон".

На кінець тижня штам "Омікрон" виявили в 10 регіонах країни. Новий варіант коронавірусу зафіксований:

  • Києва;
  • Дніпропетровський;
  • Житомирський;
  • Київський;
  • Одеський;
  • Полтавський;
  • Тернопільський;
  • Закарпатський;
  • Івано-Франківської;
  • Львівській областях.

Симптоми "Омікрона"

Згідно зі звітами, проведеними на основі підтверджених випадків нового штаму, у хворих коронавірусом найчастіше спостерігають:

  • нежить - 73%;
  • головні болі - 67,5%
  • підвищена стомлюваність - 63,5%;
  • чхання - 60%;
  • біль у горлі - 59,6%.

Водночас як зазначили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики захворювань МОЗ, при зараженні "Омікроном" не виявлено суттєвих відмінностей від симптомів штаму "Дельта", який нині домінує в Україні. Серед основних проявів виділяють:

  • кашель - 43,5%;
  • хрипкий голос - 35,7%;
  • озноб або тремтіння - 30%;
  • лихоманку - 29,4%;
  • втрата або спотворення нюху та / або смаку - 23,7%.

Як відзначають медики, незважаючи на те, що симптоми "Омікрона" здаються схожими на застуду, штам також може викликати серйозні наслідки для здоров'я, госпіталізацію і летальні випадки. Особливу небезпеку новий варіант представляє для тих, хто не пройшов принаймні базовий курс вакцинації проти коронавірусу.

Важливо! У разі появи будь-яких симптомів ГРВІ в першу чергу слід звернутися до свого сімейного лікаря. Він повинен виписати направлення на тест на COVID-19. До отримання його результатів під час видимих симптомів слід відмовитися від відвідування громадських місць і дотримуватися режиму самоізоляції.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чим "Омікрон" відрізняється від інших варіантів коронавірусу. Зокрема, у нового варіанту значно коротший інкубаційний період, який становить від 2 до 5 днів, і висока здатність передаватися від людини до людини.

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