"Омікрон" поширюється по Україні: які у нього симптоми

В яких регіонах України є "Омікрон".

На кінець тижня штам "Омікрон" виявили в 10 регіонах країни. Новий варіант коронавірусу зафіксований:

Києва;

Дніпропетровський;

Житомирський;

Київський;

Одеський;

Полтавський;

Тернопільський;

Закарпатський;

Івано-Франківської;

Львівській областях.

Симптоми "Омікрона"

Згідно зі звітами, проведеними на основі підтверджених випадків нового штаму, у хворих коронавірусом найчастіше спостерігають:

нежить - 73%;

головні болі - 67,5%

підвищена стомлюваність - 63,5%;

чхання - 60%;

біль у горлі - 59,6%.

Водночас як зазначили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики захворювань МОЗ, при зараженні "Омікроном" не виявлено суттєвих відмінностей від симптомів штаму "Дельта", який нині домінує в Україні. Серед основних проявів виділяють:

кашель - 43,5%;

хрипкий голос - 35,7%;

озноб або тремтіння - 30%;

лихоманку - 29,4%;

втрата або спотворення нюху та / або смаку - 23,7%.

Як відзначають медики, незважаючи на те, що симптоми "Омікрона" здаються схожими на застуду, штам також може викликати серйозні наслідки для здоров'я, госпіталізацію і летальні випадки. Особливу небезпеку новий варіант представляє для тих, хто не пройшов принаймні базовий курс вакцинації проти коронавірусу.

Важливо! У разі появи будь-яких симптомів ГРВІ в першу чергу слід звернутися до свого сімейного лікаря. Він повинен виписати направлення на тест на COVID-19. До отримання його результатів під час видимих симптомів слід відмовитися від відвідування громадських місць і дотримуватися режиму самоізоляції.