"Оранжевая" зона сократилась. Минздрав обновил карантинную карту: ситуация в областях
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на утро, 26 января "оранжевая" зона сократилась, при этом в "красной" все еще находится одна область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
"Красная" зона
На сегодня только Ивано-Франковская область находится в зоне самых жестких карантинных ограничений. Однако завтра к ней присоединится и Ровенская.
"Оранжевая" зона
Сейчас эта карантинная зона является крупнейшей и охватывает такие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Львовская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
В этой зоне сейчас находится Киев и еще 10 регионов (сегодня к ней присоединилась Харьковская область, которая еще вчера была "оранжевой"):
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Херсонская,
- Харьковская,
- Черкасская области.
Напомним, в Тернополе сегодня, 26 января ужесточат карантинные ограничения.
Добавим, из-за вспышки коронавируса областная комиссия ТЭБ и НС собирается усилить карантин во Львовской области.