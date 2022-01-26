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"Оранжевая" зона сократилась. Минздрав обновил карантинную карту: ситуация в областях

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Украина, Среда 26 января 2022 09:18
"Оранжевая" зона сократилась. Минздрав обновил карантинную карту: ситуация в областях Фото: в Украине "оранжевая" зона карантина стала меньше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на утро, 26 января "оранжевая" зона сократилась, при этом в "красной" все еще находится одна область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Красная" зона

На сегодня только Ивано-Франковская область находится в зоне самых жестких карантинных ограничений. Однако завтра к ней присоединится и Ровенская.

"Оранжевая" зона

Сейчас эта карантинная зона является крупнейшей и охватывает такие области:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Донецкая,
  4. Житомирская,
  5. Закарпатская,
  6. Львовская,
  7. Одесская,
  8. Ровенская,
  9. Сумская,
  10. Тернопольская,
  11. Хмельницкая,
  12. Черниговская,
  13. Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне сейчас находится Киев и еще 10 регионов (сегодня к ней присоединилась Харьковская область, которая еще вчера была "оранжевой"):

  1. Днепропетровская,
  2. Запорожская,
  3. Киевская,
  4. Кировоградская,
  5. Луганская,
  6. Николаевская,
  7. Полтавская,
  8. Херсонская,
  9. Харьковская,
  10. Черкасская области.

Напомним, в Тернополе сегодня, 26 января ужесточат карантинные ограничения.

Добавим, из-за вспышки коронавируса областная комиссия ТЭБ и НС собирается усилить карантин во Львовской области.

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