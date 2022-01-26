"Оранжевая" зона сократилась. Минздрав обновил карантинную карту: ситуация в областях

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на утро, 26 января "оранжевая" зона сократилась, при этом в "красной" все еще находится одна область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Красная" зона

На сегодня только Ивано-Франковская область находится в зоне самых жестких карантинных ограничений. Однако завтра к ней присоединится и Ровенская.

"Оранжевая" зона

Сейчас эта карантинная зона является крупнейшей и охватывает такие области:

Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне сейчас находится Киев и еще 10 регионов (сегодня к ней присоединилась Харьковская область, которая еще вчера была "оранжевой"):