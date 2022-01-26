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"Помаранчева" зона скоротилася. МОЗ оновив карантинну карту: ситуація в областях

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Україна, Середа 26 січня 2022 09:18
"Помаранчева" зона скоротилася. МОЗ оновив карантинну карту: ситуація в областях Фото: в Україні "помаранчева" зона карантину стала меншою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на ранок, 26 січня "помаранчева" зона скоротилася, при цьому у "червоній" все ще перебуває одна область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Червона" зона

На сьогодні лише Івано-Франківська область перебуває у зоні найжорсткіших карантинних обмежень. Однак від завтра до неї долучиться і Рівненська.

"Помаранчева" зона

Наразі ця карантинна зона є найбільшою та охоплює такі області:

  1. Вінницька,
  2. Волинська,
  3. Донецька,
  4. Житомирська,
  5. Закарпатська,
  6. Львівська,
  7. Одеська,
  8. Рівненська,
  9. Сумська,
  10. Тернопільська,
  11. Хмельницька,
  12. Чернігівська,
  13. Чернівецька.

"Жовта" зона

У цій зоні наразі перебуває Київ та ще 10 регіонів (сьогодні до неї долучилася Харківська область, яка ще вчора була "помаранчевою"):

  1. Дніпропетровська,
  2. Запорізька,
  3. Київська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Миколаївська,
  7. Полтавська,
  8. Херсонська,
  9. Харківська,
  10. Черкаська області.

Нагадаємо, в Тернополі від сьогодні, 26 січня посилять карантинні обмеження.

Додамо, через спалах коронавірусу обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин у Львівській області.

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