"Помаранчева" зона скоротилася. МОЗ оновив карантинну карту: ситуація в областях
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на ранок, 26 січня "помаранчева" зона скоротилася, при цьому у "червоній" все ще перебуває одна область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
"Червона" зона
На сьогодні лише Івано-Франківська область перебуває у зоні найжорсткіших карантинних обмежень. Однак від завтра до неї долучиться і Рівненська.
"Помаранчева" зона
Наразі ця карантинна зона є найбільшою та охоплює такі області:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Львівська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона
У цій зоні наразі перебуває Київ та ще 10 регіонів (сьогодні до неї долучилася Харківська область, яка ще вчора була "помаранчевою"):
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Полтавська,
- Херсонська,
- Харківська,
- Черкаська області.
Нагадаємо, в Тернополі від сьогодні, 26 січня посилять карантинні обмеження.
Додамо, через спалах коронавірусу обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин у Львівській області.