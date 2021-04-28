После отмены локдауна в Киеве на улицы выйдут дополнительные патрули

После отмены локдауна в Киеве 1 мая на улицы выйдут дополнительные патрули. Они будут контролировать соблюдение карантинных ограничений в местах массового скопления людей.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. В частности, будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и муниципальной охраны.

"Они будут работать в местах массового скопления людей, в парках и скверах. Во время пасхальных праздников и поминальных дней будут контролировать возле религиозных учреждений и городских кладбищ", - добавил Кличко.