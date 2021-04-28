После отмены локдауна в Киеве на улицы выйдут дополнительные патрули

После отмены локдауна в Киеве 1 мая на улицы выйдут дополнительные патрули. Они будут контролировать соблюдение карантинных ограничений в местах массового скопления людей.
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. В частности, будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и муниципальной охраны.
"Они будут работать в местах массового скопления людей, в парках и скверах. Во время пасхальных праздников и поминальных дней будут контролировать возле религиозных учреждений и городских кладбищ", - добавил Кличко.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев решил ослабить локдаун, в связи с чем с 5 мая снова будут работать школы и детские сады. А уже с 1 мая откроются рестораны и ТРЦ.
Кроме того, с 1 мая будут отменены специальные пропуска для проезда в общественном транспорте. Но киевлян просят пользоваться общественным транспортом лишь в случае срочной необходимости.