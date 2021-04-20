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Пандемия отступила. В Израиле закрыли последние отделения для COVID-больных

Автор: РБК-Украина

В Израиле закрыли последние два отделения для больных коронавирусом. Они продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия.

Об этом сообщает Ynet News.

Отделения в больницах для болеющих коронавирусом закрыли, поскольку новые пациенты перестали поступать - уровень заражения в стране снизился до 0,3%. Выздоравливающих перевели в обычные палаты.

Медицинские бригады, обслуживавшие больных коронавирусом, вернутся в отделения больниц, где они работали до пандемии.

В случае необходимости специализированные отделения для лечения коронавируса снова откроют.

Отмечается, что 19 апреля в Израиле подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусом, после проведения 24 тысяч тестов. Такие данные указывают на положительный результат в 0,3%.

Напомним, в Израиле смягчают масочный режим.

Кроме того, Израиль и Украина планируют запустить "зеленые паспорта" для путешествий. Они будут подтверждать получение прививки от коронавируса.

Также стало известно, что Израиль откроется для вакцинированных туристов с 23 мая, но все равно будут нужны ПЦР-тесты.

Ранее сообщалось, что Израиль разрешил въезд иностранцам с отрицательным тестом на COVID-19. Но эти меры не распространялись на туристов, для которых разрабатывали отдельный порядок.

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