Пандемія відступила. В Ізраїлі закрили останні відділення для COVID-хворих

Відділення в лікарнях для хворих на коронавірус закрили, оскільки нові пацієнти перестали надходити - рівень зараження в країні знизився до 0,3%. Майже здорових перевели у звичайні палати.

Медичні бригади, які обслуговували хворих коронавірусом, повернуться у відділення лікарень, де вони працювали до пандемії.

У разі потреби, спеціалізовані відділення для лікування коронавірусу знову відкриють.

Наголошується, що 19 квітня в Ізраїлі підтвердили 93 нових випадки зараження на коронавірус, після проведення 24 тисяч тестів. Такі дані вказують на позитивний результат у 0,3%.