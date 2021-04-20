Пандемія відступила. В Ізраїлі закрили останні відділення для COVID-хворих

В Ізраїлі закрили останні два відділення для хворих на коронавірус. Вони продовжували працювати в медичних центрах у містах Хадера і Тверія.
Про це повідомляє Ynet News.
Відділення в лікарнях для хворих на коронавірус закрили, оскільки нові пацієнти перестали надходити - рівень зараження в країні знизився до 0,3%. Майже здорових перевели у звичайні палати.
Медичні бригади, які обслуговували хворих коронавірусом, повернуться у відділення лікарень, де вони працювали до пандемії.
У разі потреби, спеціалізовані відділення для лікування коронавірусу знову відкриють.
Наголошується, що 19 квітня в Ізраїлі підтвердили 93 нових випадки зараження на коронавірус, після проведення 24 тисяч тестів. Такі дані вказують на позитивний результат у 0,3%.
Нагадаємо, в Ізраїлі пом'якшують масковий режим.
Крім того, Ізраїль і Україна планують запустити "зелені паспорти" для подорожей. Вони будуть підтверджувати отримання щеплення від коронавірусу.
Також стало відомо, що Ізраїль відкриється для вакцинованих туристів з 23 травня, але все одно будуть потрібні ПЛР-тести.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям з негативним тестом на COVID-19. Але ці заходи не поширювалися на туристів, для яких розробляли окремий порядок.