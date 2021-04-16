Не все для первой прививки: Ляшко объяснил, как будут использовать вакцину Pfizer
Полученные Украиной 117 тысяч доз вакцин от коронавируса Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания. Половина вакцин будет использована для первой дозы, остальная часть - для второй.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"117 тысяч доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будут использованы 50% для первой прививки. После этого через 25 дней будет повторное проведение прививки и получение полного комплекса вакцины", - заявил Ляшко.
Напомним, сегодня в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.
Ранее сообщалось, что первым начнут колоть вакциной Pfizer украинцев в домах престарелых.
Также сообщалось, что 17 апреля 29,5 тысячи доз вакцины против коронавируса компании Pfizer направят в областные центры. Первые прививки планируют сделать уже 18 апреля.
Подробнее о том, что известно о вакцине Pfizer - читайте в материале РБК-Украина.