ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не все для первой прививки: Ляшко объяснил, как будут использовать вакцину Pfizer

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 10:57
Не все для первой прививки: Ляшко объяснил, как будут использовать вакцину Pfizer Фото: главный санитарный врач Виктор Ляшко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Полученные Украиной 117 тысяч доз вакцин от коронавируса Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания. Половина вакцин будет использована для первой дозы, остальная часть - для второй.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"117 тысяч доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будут использованы 50% для первой прививки. После этого через 25 дней будет повторное проведение прививки и получение полного комплекса вакцины", - заявил Ляшко.

Напомним, сегодня в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

Ранее сообщалось, что первым начнут колоть вакциной Pfizer украинцев в домах престарелых.

Также сообщалось, что 17 апреля 29,5 тысячи доз вакцины против коронавируса компании Pfizer направят в областные центры. Первые прививки планируют сделать уже 18 апреля.

Подробнее о том, что известно о вакцине Pfizer - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко Коронавирус Вакцина от коронавируса
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19