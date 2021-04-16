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Не все для першого щеплення: Ляшко пояснив, як будуть використовувати вакцину Pfizer

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 10:57
Не все для першого щеплення: Ляшко пояснив, як будуть використовувати вакцину Pfizer Фото: головний санітарний лікар Віктор Ляшко (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Отримані Україною 117 тисяч доз вакцин від коронавірусу Pfizer будуть використовуватися для повного комплексу щеплення. Половина вакцин буде використана для першої дози, решта - для другої.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"117 тисяч доз не будуть відразу використані для першого щеплення. Будуть використані 50% для першого щеплення. Після цього через 25 днів буде повторне проведення щеплення та отримання повного комплексу вакцини", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні до Києва доставили першу партію вакцин від COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня по цьому механізму Україна повинна отримати ще близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer і AstraZeneca південнокорейського виробництва.

Раніше повідомлялося, що першим почнуть колоти вакциною Pfizer українців у будинках людей похилого віку.

Також повідомлялося, що 17 квітня 29,5 тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer направлять в обласні центри. Перші щеплення планують зробити вже 18 квітня.

Детальніше про те, що відомо про вакцину Pfizer - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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