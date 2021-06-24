UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Первую смерть от Delta Plus зафиксировали в Индии

Автор: Мария Кучерявец

В индийском штате Мадхья-Прадеш умер человек, который был заражен новым штаммом коронавируса Delta Plus. Отмечается, что пациент не был привит против COVID-19.

Об этом сообщает Тhe Indian Express.

"На данный момент в штате выявлено пять случаев варианта Delta-Plus, из них один пациент умер. Государство разрабатывает план выхода из ситуации",- заявил министр штата Вишвас Саранг.

Всего в штате было зарегистрировано четыре случая заболевания индийским штаммом.

Как отметила местная власть, четверо других пациентов выздоровели. Они были вакцинированы.

"Их образцы были собраны в мае для выявления болезни. И, согласно информации, они позже дали положительный результат на вариант Delta-Plus",- добавляют в сообщении.

Напомним, что новый штамм коронавируса Delta Plus является чрезвычайно заразным.

Подхватить его можно даже если пройти мимо больного человека без маски.

Ранее стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусКоронавирус "Дельта"штампреступленияИндия