Первую смерть от Delta Plus зафиксировали в Индии

"На данный момент в штате выявлено пять случаев варианта Delta-Plus, из них один пациент умер. Государство разрабатывает план выхода из ситуации",- заявил министр штата Вишвас Саранг.

Всего в штате было зарегистрировано четыре случая заболевания индийским штаммом.

Как отметила местная власть, четверо других пациентов выздоровели. Они были вакцинированы.

"Их образцы были собраны в мае для выявления болезни. И, согласно информации, они позже дали положительный результат на вариант Delta-Plus",- добавляют в сообщении.