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Першу смерть від Delta Plus зафіксували в Індії

Автор: Марія Кучерявець

В індійському штаті Мадхья-Прадеш померла людина, котра була заражена новим штамом коронавірусу Delta Plus. Зазначається, що пацієнт не був щеплений проти COVID-19.

Про це повідомляє Тhe Indian Express.

"На цю мить в штаті виявлено п'ять випадків варіанту Delta-Plus, з них один пацієнт помер. Держава розробляє план виходу з ситуації", - заявив міністр штату Вішвас Саранг.

Всього в штаті було зареєстровано чотири випадки захворювання індійським штамом.

Як зазначила місцева влада, четверо інших пацієнтів одужали. Вони були вакциновані.

"Їх зразки були зібрані в травні для виявлення хвороби. І, згідно з інформацією, вони пізніше дали позитивний результат на варіант Delta-Plus", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу Delta Plus являється надзвичайно заразним.

Підхопити його можна навіть якщо пройти повз хвору людину без маски.

Раніше стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються у київській лікарні.

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