Першу смерть від Delta Plus зафіксували в Індії

"На цю мить в штаті виявлено п'ять випадків варіанту Delta-Plus, з них один пацієнт помер. Держава розробляє план виходу з ситуації", - заявив міністр штату Вішвас Саранг.

Всього в штаті було зареєстровано чотири випадки захворювання індійським штамом.

Як зазначила місцева влада, четверо інших пацієнтів одужали. Вони були вакциновані.

"Їх зразки були зібрані в травні для виявлення хвороби. І, згідно з інформацією, вони пізніше дали позитивний результат на варіант Delta-Plus", - додають у повідомленні.