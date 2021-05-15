Полицейских в Киеве начали вакцинировать от коронавируса второй дозой

В Киеве начался второй этап вакцинации от коронавируса. Прививки делают вакциной китайского производства CoronaVac.
Так, вторую дозу вакцины получили 2300 полицейских столицы.
"Полицейские круглосуточно находятся в контакте с людьми и прекрасно понимают, что они - в зоне повышенного риска. Поэтому, как только мы получили вакцину, сразу начали вакцинацию личного состава. А сегодня я вместе с полицейскими прошли ревакцинацию", - подчеркнул Крищенко.
Напомним, 17 апреля сообщалось, что первые 200 правоохранителей вакцинировались от коронавируса китайским препаратом CoronaVac. Прививки получили сотрудники столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны",
Интервал между введением CoronaVac составляет 28 дней. То есть сегодня истекает ровно этот срок.
Раньше в Минздраве называли даты начала вакцинации второй дозой.
По состоянию на утро 15 мая, 13 661 человек из более 900 тысяч привитых завершила вакцинацию, то есть получила две дозы.