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В Польше для поощрения вакцинироваться запустили лотерею с призами до 1 млн злотых

Автор: Андрей Василюк

В Польше запустили лотерею с призами в размере до 1 миллиона злотых (273 000 долларов США). Такой шаг призван поощрить людей делать прививки против COVID-19.

Об этом 25 мая на пресс-конференции сообщил чиновник, отвечающий за программу иммунизации, Михал Дворчик, передает Reuters.

"Мы проводим еще одну рекламную кампанию ... у нас привлечены спортсмены, привлечены актеры, привлечены влиятельные лица. Наряду с этими традиционными формами ... мы добавляем это дополнительное предложение", - сказал Дворчик, пояснив, что конкурс будет проводиться с помощью государственных компаний и оператора лотерей Totalizator Sportowy.

Каждый 2000-й человек, участвующий в лотерее, выигрывает 500 злотых, двое участников выигрывают миллион злотых и гибридный автомобиль.

Муниципалитетам также будет предложено соревноваться за то, чтобы получить самые высокие показатели вакцинации. Первые 500, которые достигнут 75% вакцинации жителей, получают 100 000 злотых.

Напомним, правительство Польши приняло решение начать вакцинацию 16-ти и 17-летних. Для того чтобы сделать прививку от коронавируса, им необходимо будет получить разрешение от законного опекуна.

Ранее в Польше появились первые случаи бразильского штамма коронавируса. Три случая бразильского варианта были обнаружены в Южном регионе Силезия.

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