В Польше для поощрения вакцинироваться запустили лотерею с призами до 1 млн злотых

В Польше запустили лотерею с призами в размере до 1 миллиона злотых (273 000 долларов США). Такой шаг призван поощрить людей делать прививки против COVID-19 .

Об этом 25 мая на пресс-конференции сообщил чиновник, отвечающий за программу иммунизации, Михал Дворчик, передает Reuters .

"Мы проводим еще одну рекламную кампанию ... у нас привлечены спортсмены, привлечены актеры, привлечены влиятельные лица. Наряду с этими традиционными формами ... мы добавляем это дополнительное предложение", - сказал Дворчик, пояснив, что конкурс будет проводиться с помощью государственных компаний и оператора лотерей Totalizator Sportowy.

Каждый 2000-й человек, участвующий в лотерее, выигрывает 500 злотых, двое участников выигрывают миллион злотых и гибридный автомобиль.

Муниципалитетам также будет предложено соревноваться за то, чтобы получить самые высокие показатели вакцинации. Первые 500, которые достигнут 75% вакцинации жителей, получают 100 000 злотых.