UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Польше выявили первые случаи бразильского варианта COVID

Автор: Андрей Василюк

Польша обнаружила первые три случая бразильского варианта COVID-19. Три человека заболели на юге страны.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает Reuters.

Три случая бразильского варианта были обнаружены в южном регионе Силезия.

На данный момент Польша сообщала о 2 818 378 случаях заболеваний COVID и 68 993 смертях.

В мае Польша вновь открыла торговые центры, что знаменует начало постепенного размораживания экономики. Также в этом месяце в некоторых регионах должны открыться рестораны, гостиницы и школы.

При этом Польша ужесточила правила карантина для людей, прибывающих из Бразилии, Индии и Южной Африки после обнаружения случаев индийского варианта вируса в районах Варшавы и Катовице. Путешественники смогут выйти из карантина на основании негативного теста на коронавирус, не ранее, чем через 7 дней после возвращения в страну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус