В Польше выявили первые случаи бразильского варианта COVID

В мае Польша вновь открыла торговые центры, что знаменует начало постепенного размораживания экономики. Также в этом месяце в некоторых регионах должны открыться рестораны, гостиницы и школы.

При этом Польша ужесточила правила карантина для людей, прибывающих из Бразилии, Индии и Южной Африки после обнаружения случаев индийского варианта вируса в районах Варшавы и Катовице. Путешественники смогут выйти из карантина на основании негативного теста на коронавирус, не ранее, чем через 7 дней после возвращения в страну.