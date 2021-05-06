В Польше выявили первые случаи бразильского варианта COVID

Польша обнаружила первые три случая бразильского варианта COVID-19. Три человека заболели на юге страны.
Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает Reuters.
Три случая бразильского варианта были обнаружены в южном регионе Силезия.
На данный момент Польша сообщала о 2 818 378 случаях заболеваний COVID и 68 993 смертях.
В мае Польша вновь открыла торговые центры, что знаменует начало постепенного размораживания экономики. Также в этом месяце в некоторых регионах должны открыться рестораны, гостиницы и школы.
При этом Польша ужесточила правила карантина для людей, прибывающих из Бразилии, Индии и Южной Африки после обнаружения случаев индийского варианта вируса в районах Варшавы и Катовице. Путешественники смогут выйти из карантина на основании негативного теста на коронавирус, не ранее, чем через 7 дней после возвращения в страну.