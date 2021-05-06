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В Польщі виявили перші випадки бразильського варіанту COVID

Автор: Андрій Василюк

Польща виявила перші три випадки бразильського варіанту COVID-19. Три людини захворіли на півдні країни.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає Reuters.

Три випадки бразильського варіанту були виявлені в південному регіоні Сілезія.

Наразі Польща повідомляла про 2 818 378 випадків захворювань COVID та 68 993 смертей.

У травні Польща знову відкрила торгові центри, що знаменує початок поступового розморожування економіки. Також цього місяця в деяких регіонах мають відкритися ресторани, готелі та школи.

При цьому Польща посилила правила карантину для людей, які прибувають з Бразилії, Індії та Південної Африки після виявлення випадків індійського варіанту вірусу в районах Варшави та Катовіце. Мандрівники зможуть вийти з карантину на підставі негативного тесту на коронавірус, не раніше, ніж через 7 днів після повернення в країну.

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