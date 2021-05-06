В Польщі виявили перші випадки бразильського варіанту COVID

У травні Польща знову відкрила торгові центри, що знаменує початок поступового розморожування економіки. Також цього місяця в деяких регіонах мають відкритися ресторани, готелі та школи.

При цьому Польща посилила правила карантину для людей, які прибувають з Бразилії, Індії та Південної Африки після виявлення випадків індійського варіанту вірусу в районах Варшави та Катовіце. Мандрівники зможуть вийти з карантину на підставі негативного тесту на коронавірус, не раніше, ніж через 7 днів після повернення в країну.