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В Полтаве всех желающих будут вакцинировать Pfizer

Автор: Инна Собора

В Полтаве и Кременчуге в это воскресенье в Центрах массовой вакцинации будут прививать препаратом Pfizer. Он будет доступен для всех желающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Олега Синегубова.

С собой нужно взять паспорт, декларацию с семейным врачом или идентификационный код. Также есть возможность зарегистрироваться в очередь через приложение "Дія".

"В это воскресенье в Центрах массовой вакцинации в Полтаве и Кременчуге будут прививать вакциной Pfizer (Comirnaty). Она будет доступна для всех желающих", - сообщил Синегубов.

Центры вакцинации будут работать с 9:00 до 18:00.

Напомним, в центрах вакцинации в Одессе начнут прививать от коронавируса вакциной Pfizer.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 16 июля в Центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут прививать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, но не всех.

Добавим, что центры массовой вакцинации в Тернопольской области будут делать прививки вакциной Pfizer только на выходных.

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ПолтаваВакцинация