В Полтаве всех желающих будут вакцинировать Pfizer

В Полтаве и Кременчуге в это воскресенье в Центрах массовой вакцинации будут прививать препаратом Pfizer. Он будет доступен для всех желающих.

С собой нужно взять паспорт, декларацию с семейным врачом или идентификационный код. Также есть возможность зарегистрироваться в очередь через приложение "Дія".

"В это воскресенье в Центрах массовой вакцинации в Полтаве и Кременчуге будут прививать вакциной Pfizer (Comirnaty). Она будет доступна для всех желающих", - сообщил Синегубов.

Центры вакцинации будут работать с 9:00 до 18:00.