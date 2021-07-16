В Полтаві всіх охочих вакцинуватимуть Pfizer

В Полтаві та Кременчуці цієї неділі в Центрах масової вакцинації щеплюватимуть препаратом Pfizer. Він буде доступний для всіх охочих.

Із собою потрібно мати паспорт, декларацію з сімейним лікарем або ідентифікаційний код. Також є можливість зареєструватися в чергу через додаток "Дія".

"Цієї неділі в Центрах масової вакцинації в Полтаві та Кременчуці щеплюватимуть вакциною Pfizer (Comirnaty). Вона буде доступна для всіх охочих", - повідомив Синєгубов.

Центри вакцинації працюватимуть з 9:00 до 18:00.