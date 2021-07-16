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В Полтаві всіх охочих вакцинуватимуть Pfizer

Автор: Инна Собора

В Полтаві та Кременчуці цієї неділі в Центрах масової вакцинації щеплюватимуть препаратом Pfizer. Він буде доступний для всіх охочих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОДА Олега Синєгубова.

Із собою потрібно мати паспорт, декларацію з сімейним лікарем або ідентифікаційний код. Також є можливість зареєструватися в чергу через додаток "Дія".

"Цієї неділі в Центрах масової вакцинації в Полтаві та Кременчуці щеплюватимуть вакциною Pfizer (Comirnaty). Вона буде доступна для всіх охочих", - повідомив Синєгубов.

Центри вакцинації працюватимуть з 9:00 до 18:00.

Нагадаємо, в центрах вакцинації в Одесі почнуть щеплювати від коронавірусу вакциною Pfizer.

Раніше повідомлялося, що у Києві із 16 липня у Центрі вакцинації на базі МВЦ за бажанням почнуть щепити препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, але не всіх.

Додамо, що центри масової вакцинації в Тернопільській області будуть робити щеплення вакциною Pfizer тільки на вихідних.

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ПолтаваВакцинація