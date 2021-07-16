В Полтаві всіх охочих вакцинуватимуть Pfizer

В Полтаві та Кременчуці цієї неділі в Центрах масової вакцинації щеплюватимуть препаратом Pfizer. Він буде доступний для всіх охочих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОДА Олега Синєгубова.
Із собою потрібно мати паспорт, декларацію з сімейним лікарем або ідентифікаційний код. Також є можливість зареєструватися в чергу через додаток "Дія".
"Цієї неділі в Центрах масової вакцинації в Полтаві та Кременчуці щеплюватимуть вакциною Pfizer (Comirnaty). Вона буде доступна для всіх охочих", - повідомив Синєгубов.
Центри вакцинації працюватимуть з 9:00 до 18:00.
Нагадаємо, в центрах вакцинації в Одесі почнуть щеплювати від коронавірусу вакциною Pfizer.
Раніше повідомлялося, що у Києві із 16 липня у Центрі вакцинації на базі МВЦ за бажанням почнуть щепити препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, але не всіх.
Додамо, що центри масової вакцинації в Тернопільській області будуть робити щеплення вакциною Pfizer тільки на вихідних.