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Не только в помещениях: Киев в "красной" зоне ужесточит масочный режим

Автор: Дмитрий Левицкий

Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону карантина. Новые ограничения, в частности, будут предусматривать ужесточение масочного режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как отмечают в КГГА, с 1 ноября носить маску или другое средство защиты будет нужно не только в помещениях.

Где нужно надевать маску:

  • на территориях учреждений здравоохранения;
  • на территориях учебных заведений;
  • в подземных переходах;
  • на остановках общественного транспорта;
  • других территориях общего пользования.

Условие обязательного масочного режима - невозможность соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какие еще ограничения будут действовать в Киеве с 1 ноября.

Кроме того, полиция рассказала, как будут выявлять и наказывать нарушителей карантина.

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КиевКоронавирусКрасная зона карантина