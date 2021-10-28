Не только в помещениях: Киев в "красной" зоне ужесточит масочный режим

Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону карантина. Новые ограничения, в частности, будут предусматривать ужесточение масочного режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Как отмечают в КГГА, с 1 ноября носить маску или другое средство защиты будет нужно не только в помещениях.
Где нужно надевать маску:
Условие обязательного масочного режима - невозможность соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, какие еще ограничения будут действовать в Киеве с 1 ноября.
Кроме того, полиция рассказала, как будут выявлять и наказывать нарушителей карантина.