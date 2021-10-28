Не тільки у приміщеннях: Київ у "червоній" зоні посилить масковий режим

Київ з 1 листопада переходить у "червону" зону карантину. Нові обмеження, зокрема, передбачатимуть посилення маскового режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Як зазначають в КМДА, з 1 листопада носити маску або інший засіб захисту потрібно буде не лише в приміщеннях.
Де потрібно вдягати маску:
Умова обов'язкового маскового режиму - неможливість дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, які ще обмеження будуть діяти у Києві з 1 листопада.
Крім того, поліція розповіла, як будуть виявляти та карати порушників карантину.